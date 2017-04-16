Karşılaştırmalı Analiz: İzmir

İzmir'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 57 oy alan "Hayır Cephesi" halk oylamasında da yüzde 68,78 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Karşılaştırmalı Analiz: İzmir

İzmir'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 57 oy alan "Hayır Cephesi" halk oylamasında da yüzde 68,78 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.


Anayasa değişikliği halk oylaması için 3 milyon 179 bin 748 seçmenden 2 milyon 832 bin 380'inin 8 bin 505 sandıkta oy kullandığı İzmir'de, oylamaya katılım oranı yüzde 89,08 olarak gerçekleşti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 2 milyon 789 bin 265 geçerli oydan yüzde 68,78 "Hayır", yüzde "31,22" ise "evet" çıktı.

İzmir'de 1 Kasım 2015'deki seçimde yüzde 43 oy alan "Evet cephesi", halk oylamasında yüzde 31,22'ye geriledi.

"Hayır cephesi" ise yüzde 57 olan oy oranını yüzde 68,78'e yükseltti.

İzmir'de seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88

Oy oranı: Yüzde 43




16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 89,08

Oy oranı: Yüzde 31,22

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 88

Oy oranı: Yüzde 57


-16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 89,08

Oy oranı?: Yüzde 68,78

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