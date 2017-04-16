Karşılaştırmalı Analiz: İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik halk oylamasında, açılan sandık oranı yüzde 99,9'a ulaşan İstanbul'da "evet" oylarının en yüksek çıktığı ilçe yüzde 70,50 ile Sultanbeyli olurken, en yüksek "hayır" oyu ise yüzde 82,84 ile Beşiktaş'tan çıktı.



AA muhabirinin resmi olmayan sonuçlardan derlediği bilgilere göre, 10 milyon 529 bin 30 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, oy dağılımına göre, evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe yüzde 70,50 ile Sultanbeyli oldu. Bu ilçeyi yüzde 66,64 ile Arnavutköy izledi. "Hayır" cephesi ise en yüksek oy oranına yüzde 82,84 ile Beşiktaş'ta ulaştı. "Hayır" oylarında Beşiktaş'ı 80,64 ile Kadıköy takip etti.



1 Kasım 2015 seçimlerinde 10 milyon 318 bin seçmenin bulunduğu İstanbul'da "evet cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) en yüksek oy oranına yüzde 73,26 ile yine Sultanbeyli'de ulaşmıştı. "Hayır cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi) ise en yüksek oyu yüzde 75,32 ile yine Beşiktaş'ta almıştı.



Toplam seçmen sayısının yüzde 91'i sandığa giden Kadıköy ve Çatalca katılımın en yüksek olduğu ilçeler olurken, en düşük katılım yüzde 85 ile Fatih'te gerçekleşti.



"Evet" oyunun en yüksek olduğu 5 ilçe



Sultanbeyli (70,50)



Arnavutköy (66,64)



Esenler (66,43)



Sultangazi (61,41)



Bağcılar (61,06)



"Hayır" oyunun en yüksek olduğu 5 ilçe



Beşiktaş (82,84)



Kadıköy (80,64)



Bakırköy (77,59)



Adalar (73,67)



Şişli (71,79)