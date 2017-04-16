Karşılaştırmalı Analiz: İstanbul

İstanbul'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 42,15 oy alan "hayır cephesi", halk oylamasında yüzde 51,32 oy aldı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde 10 milyon 318 bin seçmenin bulunduğu İstanbul'da, 9 milyon 93 bin 756 kişi sandık başına gitti.



Genel seçimlerde katılım oranının yüzde 88,14 olduğu kentte, oyların 8 milyon 989 bin 92'si geçerli sayıldı, 104 bin 664 oy ise geçersiz oldu.



Resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında seçmen sayısının 10 milyon 529 bin 30'a yükseldiği İstanbul'da, 9 milyon 330 bin 655 kişi oy kullandı.



Katılım oranının yüzde 89 olduğu kentte, oyların 9 milyon 198 bin 729'u geçerli sayılırken, 131 bin 926 oyu ise geçersiz oldu.



Bu rakamlara göre İstanbul'da halk oylamasında sandık başına gidenlerin sayısı genel seçime oranla 236 bin 899 kişi arttı.





Halk oylamasında geçerli oy sayısı da artarak 209 bin 637 oldu.



"Evet" ve "hayır" cephesi



1 Kasım 2015 seçimlerinde İstanbul geneli "evet cephesi"nde yer alan partilerin oy toplamı 5 milyon 189 bin 850 olmuştu. "Evet cephesi"nin oy oranı ise 57,85'e tekabül etti.





Genel seçimlerde İstanbul genelinde "hayır cephesi"nde yer alan partilerin oy toplamı 3 milyon 796 bin 732, oy oranı ise 42,15 olarak gerçekleşti.



Halk oylamasında ise İstanbul'da "evet cephesi"nde yer alan partilerin oy toplamı, 4 milyon 478 bin 122, oy oranı ise yüzde 48,68 oldu.



İstanbul genelinde "hayır cephesi"nde yer alan partilerin oy toplamı 4 milyon 720 bin 607, oy oranı 51,32 olarak gerçekleşti.





Seçim sonuçlarına göre İstanbul'da "hayır cephesi", oylarını 1 Kasım 2015 seçimlerine göre 923 bin 875 arttırdı.





"Evet" cephesinin oyları ise genel seçimlere göre 711 bin 728 düştü.





İstanbul'da seçim sonuçları





Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,14



Oy oranı: Yüzde 42,15



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 89



Oy oranı?: Yüzde 51,32



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,14



Oy oranı: Yüzde 57,85



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 89



Oy oranı: Yüzde 48,68