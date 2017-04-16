Karşılaştırmalı Analiz: Isparta

Isparta'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 75,02 oy alan "Evet Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 56,03 oy aldı.

Karşılaştırmalı Analiz: Isparta

Isparta'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 75,02 oy alan "Evet Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 56,03 oy aldı.

Isparta'da açılan oyların oranı yüzde 100'e ulaştı. Kentte seçimlere katılım oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti.

Isparta'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 75,02 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56,03 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu

Seçimlerde "Hayır Cephesi"nin oy oranı ise yüzde 43,97'de kaldı.

Isparta'da seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 87,53

Oy oranı: Yüzde 75,02

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 88

Oy oranı: Yüzde 56,03

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 87,53

Oy oranı: Yüzde 24,98

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 88

Oy oranı?: Yüzde 43,97

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