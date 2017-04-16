Karşılaştırmalı Analiz: Isparta

Isparta'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 75,02 oy alan "Evet Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 56,03 oy aldı.



Isparta'da açılan oyların oranı yüzde 100'e ulaştı. Kentte seçimlere katılım oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti.



Isparta'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 75,02 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56,03 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu



Seçimlerde "Hayır Cephesi"nin oy oranı ise yüzde 43,97'de kaldı.



Isparta'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 87,53



Oy oranı: Yüzde 75,02



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 88



Oy oranı: Yüzde 56,03



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 87,53



Oy oranı: Yüzde 24,98



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 88



Oy oranı?: Yüzde 43,97