Karşılaştırmalı Analiz: Iğdır

Iğdır'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 55.47 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında da yüzde 64.95 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 90 bin 809 seçmenin 422 sandıkta oy kullandığı Iğdır'da oy sayım işlemleri tamamlandı.



Katılımın yüzde 77 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 57 bin 352 "hayır", 30 bin 954 "evet" oyu çıktı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde "Hayır Cephesi"nin yüzde 55.47, "Evet" Cephesi"nin ise yüzde 44.53 oy aldığı Iğdır'da halk oylaması sonuçlarına göre "Hayır Cephesi" yüzde 64.95, "Evet Cephesi" ise yüzde 35.05 oy aldı.



Iğdır'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 82.33



Oy oranı: Yüzde 44.53



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 77



Oy oranı: Yüzde 35.05



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 82.33



Oy oranı: Yüzde 55.47



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 77



Oy oranı: Yüzde 64.95