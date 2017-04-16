Karşılaştırmalı Analiz: Gümüşhane

Gümüşhane'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 92 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) halk oylamasında da kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 75,11 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Kentte, 1 Kasım 2015 seçimlerinde oyların yüzde 7,99'unu alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi) ise 24,89 oranında oy elde etti.



Gümüşhane'de 575 sandıkta 101 bin 312 seçmen, 18 maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.



Gümüşhane seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 80,69



Oy oranı: Yüzde 92



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 73



Oy oranı: Yüzde 75,11



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 80,69



Oy oranı: Yüzde 7,99



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 73



Oy oranı: Yüzde 24,89