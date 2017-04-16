Karşılaştırmalı Analiz: Gaziantep

Gaziantep'te 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 71,77 oy alan "Evet Cephesi"nin, halk oylamasında oy oranı 62,47 oldu.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Gaziantep'te sandık başına giden seçmenlerden yüzde 62,47'si "evet", yüzde 37,53'ü tercihini "hayır"dan yana kullandı. Katılım ise yüzde 83,19 olarak gerçekleşti.



Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 83,87'lik katılımın olduğu 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde ise seçmenlerin yüzde 71,77'i "evet" cephesini oluşturan AK Parti, MHP ve BBP'ye oy verirken, yüzde 28,23'ü ise CHP, HDP, Saadet Partisi'nin yer aldığı "hayır" cephesi lehine oy kullanmıştı.



Katılımın bir önceki seçime göre düştüğü halk oylamasında "evet" cephesi seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



- Gaziantep'te seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 83,87



Oy oranı: Yüzde 71,77



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 83,19



Oy oranı: Yüzde 62,47



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 83,87



Oy oranı: Yüzde 28,23



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 83,19



Oy oranı: 37,53