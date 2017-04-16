Karşılaştırmalı Analiz: Eskişehir

Eskişehir'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 55 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında ise seçmenin yüzde 42,53'lük kısmının tercih ettiği taraf oldu.





Eskişehir'de 1 Kasım 2015'te seçime katılım oranı yüzde 88,63 olarak gerçekleşti. Kullanılan 546 bin 404 oydan 539 bin 057'si geçerli, 7 bin 347 oy ise geçersiz oldu.



Evet cephesinin 2015'teki genel seçimlerde yüzde 55 olarak sandığa yansıyan 306 bin 865 oyu, halk oylamasında 237 bin 317 "evet" diyen seçmenle yüzde 42,53 oldu.



CHP, HDP, Saadet Partisi ve diğer partilerin (Hayır Cephesi) 2015'te aldığı yüzde 43 oy, halk oylamasında yüzde 57,47 olarak "Hayır" diye sandığa yansıdı. 320 bin 641 seçmen "hayır" oyu verdi.



Halk oylamasında katılım oranı ise yüzde 88,94.



Eskişehir'de seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,6



Oy oranı: Yüzde 55



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 88,94



Oy oranı: Yüzde 42,53



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,6



Oy oranı: Yüzde 43



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 88,94



Oy oranı: Yüzde 57,47