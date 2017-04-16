Karşılaştırmalı Analiz: Erzincan

Erzincan'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 67,45 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 60,54 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 134 bin 870 seçmenin 911 sandıkta oy kullandığı Erzincan'da oy sayım işlemleri tamamlandı.



Katılımın yüzde 88 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 81 bin 64 "evet", 51 bin 899'da "hayır" oyu çıktı.



Kentte 1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 67,45, "Hayır Cephesi" ise yüzde 32,55 oy almıştı. Erzincan'da halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 60,54, hayır cephesi ise yüzde 39,46 oy aldı.



- Erzincan'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,93



Oy oranı: Yüzde 67,45



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 88



Oy oranı: Yüzde 60,54



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 88,93



Oy oranı: Yüzde 32,55



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 88



Oy oranı: Yüzde 39,46