Karşılaştırmalı Analiz: Edirne

Edirne'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 62 oy alan "hayır cephesi", halk oylamasında da yüzde 70,50 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 272 bin 418 seçmenin oy kullandığı Edirne'de oy sayım işlemleri tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, katılımın yüzde 88,30 olduğu ilde halk oylamasında 70,50 "hayır", yüzde 29,50 "evet" oyu çıktı.





Geçerli 267 bin 346 geçerli oydan 188 bin 469'u "hayır", 78 bin 877'si "evet" olarak tercih edildi.



Edirne'de seçim sonuçları



Evet Cephesi:



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 87,17





Oy oranı: Yüzde 37,99





16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 88,30



Oy oranı: Yüzde 29,50



Hayır Cephesi:



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 87,17





Oy oranı: Yüzde 62





16 Nisan 2017





Katılım: Yüzde 88,30



Oy oranı: Yüzde 70,50