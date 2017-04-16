Karşılaştırmalı Analiz: Diyarbakır

Diyarbakır'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 22,2 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) halk oylamasında yüzde 32,42 oy aldı.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 991 bin 213 seçmenin 3 bin 46 sandıkta oy kullandığı Diyarbakır'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.



Katılımın yüzde 80,67 olduğu ilde, resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 251 bin 774 "Evet", 524 bin 734 "Hayır" oyu çıktı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi"nin yüzde 22,2, "Hayır Cephesi"nin (CHP, HDP, Saadet Partisi) ise yüzde yüzde 77,8 oy aldığı Diyarbakır'da, halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 32,42, "Hayır Cephesi" ise yüzde 67,58 oy aldı.



Diyarbakır seçim sonuçları



"Evet Cephesi"



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 84,97



Oy oranı: Yüzde 22,2



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 80,67



Oy oranı: Yüzde 32,42



"Hayır Cephesi"



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 84,97



Oy oranı: Yüzde 77,8



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 80,67



Oy oranı: Yüzde 67,58