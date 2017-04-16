Karşılaştırmalı Analiz: Denizli

Denizli'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 61 oy alan "Evet Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında seçmenin yüzde 44,59'unun tercihi oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 736 bin 208 seçmenin 2 bin 146 sandıkta oy kullandığı Denizli'de, sandığa gitme oranı yüzde 90,26 olarak gerçekleşti.



Resmi olmayan sonuçlara göre, 2015'te yapılan seçimde oyların yüzde 39'unu alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi), halk oylamasında yüzde 55,41'e ulaştı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 61 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) ise anayasa değişikliği halk oylamasında yüzde 44,59'da kaldı.



Denizli'de seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 61



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 44,59



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 39



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 55,41