Karşılaştırmalı Analiz: Çorum

Çorum'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 74,45 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), anayasa değişikliği halk oylamasında da yüzde 64,62 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 346 bin 636 seçmenin bin 635 sandıkta oy kullandığı Çorum'da oy sayım işlemleri tamamlandı.



Katılımın yüzde 90 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, anayasa değişikliği halk oylamasında 219 bin 854 "evet", 120 bin 393 "hayır" oyu çıktı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde "Evet Cephesi"nin yüzde 74,45, "Hayır Cephesi"nin (CHP, HDP, Saadet Partisi) ise yüzde 25,55 oy aldığı Çorum'da, anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına göre "Evet Cephesi" yüzde 64,62, "Hayır Cephesi" ise yüzde 35,38 oy aldı.



Çorum'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89



Oy oranı: Yüzde 74,45









16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 64,62









Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89



Oy oranı: Yüzde 25,55









16 Nisan 2015



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı?: Yüzde 35,38