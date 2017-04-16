Karşılaştırmalı Analiz: Çanakkale

Çanakkale'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 44,22 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60,44 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Karşılaştırmalı Analiz: Çanakkale

Çanakkale'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 44,22 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60,44 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 55,78, "Hayır Cephesi" yüzde 44,22 oy almıştı.

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan rakamlara göre "Hayır Cephesi" yüzde 60,44 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.

Çanakkale'de seçim sonuçları

Evet Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89

Oy oranı: Yüzde 55,78

16 Nisan 2017

Katılım : Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 39,56

Hayır Cephesi

1 Kasım 2015

Katılım: Yüzde 89

Oy oranı: Yüzde 44,22

16 Nisan 2017

Katılım: Yüzde 90

Oy oranı: Yüzde 60,44

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Seçim Sonuçları, Çanakkale, 16 Nisan, Hayır, Evet, Seçmen, 1 Kasım seçim, Seçimler