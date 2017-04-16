Karşılaştırmalı Analiz: Çanakkale

Çanakkale'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 44,22 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60,44 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 55,78, "Hayır Cephesi" yüzde 44,22 oy almıştı.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan rakamlara göre "Hayır Cephesi" yüzde 60,44 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Çanakkale'de seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89



Oy oranı: Yüzde 55,78



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 39,56



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89



Oy oranı: Yüzde 44,22



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 60,44