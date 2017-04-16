Karşılaştırmalı Analiz: Çanakkale
Çanakkale'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 44,22 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60,44 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Çanakkale'de 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 44,22 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 60,44 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 55,78, "Hayır Cephesi" yüzde 44,22 oy almıştı.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan rakamlara göre "Hayır Cephesi" yüzde 60,44 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Çanakkale'de seçim sonuçları
Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 89
Oy oranı: Yüzde 55,78
16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 39,56
Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 89
Oy oranı: Yüzde 44,22
16 Nisan 2017
Katılım: Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 60,44