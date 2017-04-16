Karşılaştırmalı Analiz: Bursa

Bursa'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 66,9 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) halk oylamasında da yüzde 53,21 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 66,9, "Hayır Cephesi" yüzde 33,1 oy almıştı.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre "Evet Cephesi" yüzde 53,21 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu. Seçimlerde "Hayır Cephesi"nin (CHP, HDP, Saadet Partisi) oy oranı yüzde 46,79'da kaldı.



Bursa'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89,43



Oy oranı: Yüzde 66,9



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 89,31



Oy oranı: Yüzde 53,21



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89,43



Oy oranı: Yüzde 33,1



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde: 89,31



Oy oranı: Yüzde 46,79