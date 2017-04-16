Karşılaştırmalı Analiz: Burdur

Burdur'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 71,37 oy alan "Evet Cephesi", halk oylamasında da yüzde 51,8 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, Burdur'da sandıkların tamamı açıldı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 89 oldu.



Burdur'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 71,37 oy alan "Evet Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 51,8 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Halk oylamasında "Hayır Cephesi"nin oy oranı yüzde 48,2'de kaldı.



Burdur seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 89,52



Oy oranı: Yüzde 71,37



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 89



Oy oranı: Yüzde 51,8



Hayır Cephesi





1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 89,52



Oy oranı: Yüzde 28,63



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 89



Oy oranı?: Yüzde 48,2