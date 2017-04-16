Karşılaştırmalı Analiz: Bilecik

Bilecik'te, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 31,89 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında ise yüzde 51,11 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 61,11, "Hayır Cephesi" yüzde 31,89 oy almıştı.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre "Hayır Cephesi", yüzde 51,11 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Seçimlerde "Evet Cephesi"nin oy oranı yüzde 48,89'da kaldı.



Bilecik'te seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 90,44



Oy oranı: Yüzde 61,11



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 90,45



Oy oranı: Yüzde 48,89



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 90,44



Oy oranı: Yüzde 31,89



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 90,45



Oy oranı: Yüzde 51,11