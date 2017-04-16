Karşılaştırmalı Analiz: Bartın

Bartın'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 64,3 oy alan "evet cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 56,21 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 144 bin 930 seçmenin, 124 bin 199'unun 525 sandıkta oy kullandığı Bartın'da, sayım işlemleri tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, bu oyların 120 bin 462'si geçerli sayıldı.



İl genelindeki sandıklarda 67 bin 715 "evet", 52 bin 747 de "hayır" oyu çıktı.



Bartın'da seçim sonuçları



Evet cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,13



Oy oranı: Yüzde 64,3



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı: Yüzde 56,21



Hayır cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,13



Oy oranı: Yüzde 35,7



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı: Yüzde 43,79