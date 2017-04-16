Karşılaştırmalı Analiz: Balıkesir

Balıkesir'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 37,8 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 54,42 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 60,08, "Hayır Cephesi" yüzde 37,8 oy almıştı.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre "Hayır Cephesi", yüzde 54,42 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Seçimlerde "Evet Cephesi"nin oy oranı yüzde 45,58'de kaldı.



Balıkesir'de seçim sonuçları





Evet Cephesi





1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 88,47





Oy oranı: Yüzde 60,08



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 45,58



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 88,47





Oy oranı: Yüzde 37,8



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 90



Oy oranı: Yüzde 54,42