Karşılaştırmalı Analiz: Balıkesir
Balıkesir'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 37,8 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 54,42 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Balıkesir'de, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 37,8 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 54,42 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Kentte, 1 Kasım seçimlerinde "Evet Cephesi" yüzde 60,08, "Hayır Cephesi" yüzde 37,8 oy almıştı.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ise resmi olmayan sonuçlara göre "Hayır Cephesi", yüzde 54,42 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.
Seçimlerde "Evet Cephesi"nin oy oranı yüzde 45,58'de kaldı.
Balıkesir'de seçim sonuçları
Evet Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 88,47
Oy oranı: Yüzde 60,08
16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 45,58
Hayır Cephesi
1 Kasım 2015
Katılım: Yüzde 88,47
Oy oranı: Yüzde 37,8
16 Nisan 2017
Katılım : Yüzde 90
Oy oranı: Yüzde 54,42