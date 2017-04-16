Karşılaştırmalı Analiz: Aydın

Aydın'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 49,6 oy alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi), resmi olmayan sonuçlara göre halk oylamasında da yüzde 64,26 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 795 bin 526 seçmenin 2 bin 328 sandıkta oy kullandığı Aydın'da oy sayım işlemleri tamamlandı.



Katılımın yüzde 88,90 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında 441 bin 290 "hayır", 245 bin 415 "evet" oyu çıktı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin (AK Parti, MHP, BBP) yüzde 50,4, "hayır" cephesinin ise yüzde 49,6 oy aldığı Aydın'da halk oylaması sonuçlarına göre, hayır cephesi yüzde 64,26, evet cephesi ise yüzde 35,74 oy aldı.



Aydın'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 87,35



Oy oranı: Yüzde 50,4



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 88,90



Oy oranı: Yüzde 35,74



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 87,35



Oy oranı: Yüzde 49,6



16 Nisan 2017





Katılım: Yüzde 88,90



Oy oranı?: Yüzde 64,26