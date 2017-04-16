Karşılaştırmalı Analiz - Artvin

Artvin'de 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 59,31 oy alan Evet Cephesi (MHP, AK Parti, BBP), halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre seçmenin yüzde 46,98'inin tercihi oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 128 bin 132 seçmenin 608 sandıkta oy kullandığı Artvin'de, oy sayım işlemleri tamamlandı.



Katılımın yüzde 84,74 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre 56 bin 374 "hayır", 49 bin 948 "evet" oyu çıktı.



1 Kasım 2015 genel seçimlerinde evet cephesinin yüzde 59,31, hayır cephesinin ise yüzde 40,69 oy aldığı Artvin'de, halk oylaması sonuçlarına göre oyların yüzde 53,02'si "hayır", yüzde 46,98'i ise "evet" olarak gerçekleşti.



Artvin'de seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 84,17



Oy oranı: Yüzde 59,31



16 Nisan 2016



Katılım: Yüzde 84,74



Oy oranı: 46,98



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 84,17



Oy oranı: Yüzde 40,69



16 Nisan 2016



Katılım: Yüzde 84,74



Oy oranı: Yüzde 53,02