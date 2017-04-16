Karşılaştırmalı Analiz: Antalya

Antalya'da, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 40,41 oy alan "Hayır Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 59,01 oy aldı.



Antalya'da açılan sandık oranı yüzde 100'e ulaştı. Kent genelinde seçimlere katılım oranı yüzde 87 olarak gerçekleşti.



Antalya'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 40,41 oy alan "Hayır Cephesi", resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 59,01 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Seçimlerde "Evet Cephesi"nin oy oranı ise yüzde 40,99 olarak gerçekleşti.



Antalya'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,54



Oy oranı: Yüzde 59,59



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 87



Oy oranı: Yüzde 40,99



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 86,54



Oy oranı: Yüzde 40,41



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 87



Oy oranı?: Yüzde 59.01