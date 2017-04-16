Karşılaştırmalı Analiz: Ankara

Başkent'te, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 63 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP), halk oylamasında yüzde 48,9 oy aldı.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 3 milyon 860 bin 847 seçmenin 10 bin 340 sandıkta oy kullandığı Ankara'da oy işlemleri tamamlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, katılımın yüzde 89,79 olduğu ilde, halk oylamasında yüzde 48,9 "Evet", yüzde 51,1 "Hayır" oyu çıktı.



Ankara'da, katılımın yüzde 89,5 olduğu 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde "Evet Cephesi" yüzde 63, "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi) yüzde 37 oy almıştı.



Ankara seçim sonuçları



"Evet Cephesi"



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89,5



Oy oranı: Yüzde 63



16 Nisan 2017



Katılım : Yüzde 89,79



Oy oranı: Yüzde 48,9



"Hayır Cephesi"



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 89,5



Oy oranı: Yüzde 37



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 89,79



Oy oranı: Yüzde 51,1