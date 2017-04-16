Karşılaştırmalı Analiz: Ağrı

Ağrı'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 69,99 oy alan "Hayır Cephesi", halk oylamasında da yüzde 56,59 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 206 bin 165 seçmenin bin 121 sandıkta oy kullandığı Ağrı'da bin 105 sandık açıldı.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Ağrı'da sandık başına giden seçmenlerden resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 43,41'i "evet", yüzde 56,59'u tercihini "hayır"dan yana kullandı.



Yüzde 75,74'lük katılımın olduğu 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimi'nde ise seçmenlerin yüzde 69,99'u "hayır", yüzde 30,01'i "evet" oyu kullanmıştı.



Ağrı'da seçim sonuçları



Evet Cephesi



1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 75,74





Oy oranı: Yüzde 30,01





16 Nisan 2017





Katılım : Yüzde 71



Oy oranı:

Yüzde 43,41



Hayır Cephesi





1 Kasım 2015





Katılım: Yüzde 75,74





Oy oranı: Yüzde 69,99





16 Nisan 2017





Katılım: Yüzde 71





Oy oranı: Yüzde 56,59