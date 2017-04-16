Karşılaştırmalı Analiz: Adana

Adana'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 43,19 oy alan "Hayır Cephesi", anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,92 ile seçmenin tercih ettiği taraf oldu.



Adana'da katılımın yüzde 85,74 olduğu 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 43,19 oy alan "Hayır Cephesi" (CHP, HDP, Saadet Partisi), katılımın yüzde 86 olduğu anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57,92 oy aldı.



1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 56,81 oy alan "Evet Cephesi" (AK Parti, MHP, BBP) ise yüzde 42,08 oyda kaldı.



Adana'da seçim sonuçları



Hayır Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 85,74



Oy oranı: Yüzde 43,19



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı?: Yüzde 57,92



Evet Cephesi



1 Kasım 2015



Katılım: Yüzde 85,74



Oy oranı: Yüzde 56,81



16 Nisan 2017



Katılım: Yüzde 86



Oy oranı: Yüzde 42,08