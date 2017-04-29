Karşıdan Karşıya Geçmek İsterken Otomobil Çarptı: 1 Ölü

SAMSUN'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Dursun Aydın'a otomobil çarptı. Aydın, kaza yerinde öldü.



Kaza bugün Samsun'un İlkadım İlçesi Atatürk Bulvarı Kefeli Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Dursun Aydın'a, Ordu yönünde giden bir otomobil çarptı. Kazada Aydın, öldü. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - Samsun