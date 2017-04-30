Karşıdan karşıya geçen gence otomobilin çarpması kamerada



İSTANBUL - İstanbul Şişli Darülaceze Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Burak Gülmez'e araba çarptı. Özel bir hastanenin önünde gerçekleşen kazada Gülmez çevredikilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.Çevredeki güvenlik kameraları kaza anını saniye saniye kaydetti.

Olay Şişli Darülaceze Caddesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre tekstil atölyesinde çalışan Burak Gülmez işe gitmek üzere Darülaceze caddesinde minibüsten indi.

Minibüs hareket etmeden önce hızla yolun karşısına geçmek isteyen gence minibüsün arkasından gelen 34 RB 3511 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından yere yığılan Burak Gülmez, çevredekilerin yardımıyla cadde üzerinde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Gülmez'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza anını çevrede bulunan güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Burak Gülmez'in duran minibüsten indikten sonra hızla karşıya geçmeye çalışıyor. Şoförünün aninden gaza bastığı yolcu minibüsü, karşıya geçmeye çalışan Gülmez'e çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan genç çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılıyor.

Burak Gülmez'in beyin kanaması riski olduğunu ifade eden amcası Hayrettin Gülmez, "Çağlayan'da tekstilde çalışıyordum. Telefon açtılar. Olay sabah 09: 30'da olmuş. Telefonu filan düşmüş. Ulaşamamışlar. Minibüsten inmiş. Karşıya geçerken vurmuş. Biz de duyduğumuzu söylüyoruz. Beyin kanaması geçirebilir diyorlar. Ameliyata alacağız diyorlar" dedi.

Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.

(CS-ÖFA