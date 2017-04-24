Karşı Yaka Işıkları ile farklı bir tiyatro oynuna hazır olun…



2015 yılında yazdığı "Açık Ruh Ameliyatı" kitabıyla farkındalık ve motivasyon alanında seminer ve eğitimler veren Dr. İzzet Memi, bu sezon farkındalık üzerine yaptığı çalışmalarına yeni bir boyut getiriyor. "Karşı Yaka Işıkları" tek perde kara mizah oynunda, yaşamın kenarına itilmiş, genç bir kağıt toplayıcısının iç sesiyle psikolojik dinamiklerimizin, evrensel ve bireysel yaşam sembollerimizin sahnede şekillendiğini ve diğer yandan iç görümüzün kapılarını etkili bir biçimde aralıyor olduğumuzu göreceğiz. Oyunun finalinde, söyleşi şeklinde gerçekleştirilecek olan özel seminerde ise dalgaların incittiği taşları bile rahatsız etmekten korkan oyun kahramanının o sıcacık ama savrulmuş dünyasından, izleyiciler kendileri ile bir kere daha tanışacaklar.



Kapanışta, seyircilerden gelecek soruların cevaplanacağı bölümle de, bu özel oyunun kişilerde yarattığı hislere şahit olacağız. "Karşı Yaka Işıkları" tek kişilik tiyatro oyunu hazır.



Yazan: Murat İpek



Yöneten: Ferit Koen



Oynayan: İzzet Memi



Müzik: Serpil Günseli



Düzenleme: Uğur Cümbüşel



Stüdyo: Jingledak



Dekor: Sırrı Topraktepe



Işık: Ayşe Sedef Ayter



Ses: Uğur Burak Demirel



Oyun Süresi: 50 dk. Seminer Süresi: 40 dk.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Sahne Aznavur



Mekan Adresi : İstiklal Cad. No: 108 Aznavur Pasajı Kat: 8 Beyoğlu / İSTANBUL

TAKSİM / İstanbul



Başlangıç Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Karşı Yaka Işıkları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır