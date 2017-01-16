Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.



Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağış kazaya neden oldu. Alanya istikametinden Antalya'ya seyir halinde olan Bünyamin Örkmen yönetimindeki 07 HJM O8 plakalı otomobil, İncekum Kavşağı'na geldiği sırada kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Örkmen'i ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Örkmen'in sağlık durumun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - ANTALYA