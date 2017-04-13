Karşı Konulamaz

Sevdiğinizin kalbini fethetmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı.

Karşı Konulamaz

Sevdiğinizin kalbini fethetmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı...

"Sevdiğinizin kalbini fethetmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı... Sevdiklerimizin reddedemeyeceği lezzetlerin tüm inceliklerini italyan mutfağında keşfediyoruz. Romantik bir akşam yemeği hazırlamak istiyorsanız bu workshop tam size göre..."

Eşin için romantik bir akşam yemeği hazırlanışı.

Menu:

Acılı Ballı Jumbo Karides, Stracciatellalı Domates Graten

Risotto ai frutti di mare e vino – Şaraplı Deniz mahsüllü Çikolatalı mousse

14 ve 28 Nisan 19: 00 – 22: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Karşı Konulamaz

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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