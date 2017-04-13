Sevdiğinizin kalbini fethetmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı...



"Sevdiğinizin kalbini fethetmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı... Sevdiklerimizin reddedemeyeceği lezzetlerin tüm inceliklerini italyan mutfağında keşfediyoruz. Romantik bir akşam yemeği hazırlamak istiyorsanız bu workshop tam size göre..."



Eşin için romantik bir akşam yemeği hazırlanışı.



Menu:



Acılı Ballı Jumbo Karides, Stracciatellalı Domates Graten



Risotto ai frutti di mare e vino – Şaraplı Deniz mahsüllü Çikolatalı mousse



14 ve 28 Nisan 19: 00 – 22: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Karşı Konulamaz



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır