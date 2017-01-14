Karşı Konulamaz

Sevdiğinizin kalbini fethetmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı...



"Sevdiklerimizin reddedemeyeceği lezzetlerin tüm inceliklerini İtalyan mutfağında keşfediyoruz. Romantik bir akşam yemeği hazırlamak istiyorsanız bu workshop tam size göre... Eşin için romantik bir akşam yemeği hazırlanışı."



Acılı Ballı Jumbo Karides, Stracciatellalı Domates Graten



Risotto ai frutti di mare e vino – Şaraplı Deniz mahsüllü Taze Zencefilli Panna Cotta, Acı Biberli Çikolata Sos



14 Ocak ve 27 Ocak 2017 19: 00 – 22: 00