Karşı Cins
Oyunda iki erkek ve iki kadın olmak üzere dört oyuncu yer almaktadır.
Oyunda iki erkek ve iki kadın olmak üzere dört oyuncu yer almaktadır. Sahneye çıkış sıralarına göre bu oyuncuların oyundaki adları şunlardır:
Mark
Vicky
Judith
Eric
Oyunun metni oyuncuların, her rolü üç boyutlu ve inanılır bir hale getirmesine olanak tanımakta ve oyunun üst düzeyde bir komedi olmasını da bu gerçekçilik sağlamaktadır. Oyuncuların, abartılmış basmakalıp tipler yaratma arzusundan kaçınmalarında yarar vardır. İzleyicilerin tüm karakterlere, hatta geçimsiz ve saldırgan bir tip olan Eric'e bile sempatiyle yaklaşmaları mümkün olacaktır.
Yazar: David Tristram
Çevirmen: Sinan Gürtunca
Yönetmen: Hidayet Erdinç
Oyuncular: Taner Ergör, Hande Dane, Ercü Turan, Gözde Seda Altuner
Yapım Sorumlusu: Emrah Düzkaya
Organizatör: Nalan Ergör
Işık Tasarım: Mustafa Türkoğlu
Organizasyon: 4 Season Event
Ajans: EskizAd, Güney Can Mart
Koreografi: Murat Turhan
Dekor Tasarım: Şirin Dağtekin
Teaser: Deniz Demir
Fotoğraf: İzzet Taştanoğlu
Mekan Bilgileri: Baob
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Profilo Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33
Başlangıç Saati : 30.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Karşı Cins
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır