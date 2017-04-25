Karşı Cins

Oyunda iki erkek ve iki kadın olmak üzere dört oyuncu yer almaktadır.

Karşı Cins

Oyunda iki erkek ve iki kadın olmak üzere dört oyuncu yer almaktadır. Sahneye çıkış sıralarına göre bu oyuncuların oyundaki adları şunlardır:

Mark

Vicky

Judith

Eric

Oyunun metni oyuncuların, her rolü üç boyutlu ve inanılır bir hale getirmesine olanak tanımakta ve oyunun üst düzeyde bir komedi olmasını da bu gerçekçilik sağlamaktadır. Oyuncuların, abartılmış basmakalıp tipler yaratma arzusundan kaçınmalarında yarar vardır. İzleyicilerin tüm karakterlere, hatta geçimsiz ve saldırgan bir tip olan Eric'e bile sempatiyle yaklaşmaları mümkün olacaktır.

Yazar: David Tristram

Çevirmen: Sinan Gürtunca

Yönetmen: Hidayet Erdinç

Oyuncular: Taner Ergör, Hande Dane, Ercü Turan, Gözde Seda Altuner

Yapım Sorumlusu: Emrah Düzkaya

Organizatör: Nalan Ergör

Işık Tasarım: Mustafa Türkoğlu

Organizasyon: 4 Season Event 

Ajans: EskizAd, Güney Can Mart

Koreografi: Murat Turhan

Dekor Tasarım: Şirin Dağtekin

Teaser: Deniz Demir 

Fotoğraf: İzzet Taştanoğlu

Mekan Bilgileri:  Baob

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)

Mekan Adresi : Odunluk Mah. Akademi Caddesi No: 8

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Karşı Cins

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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