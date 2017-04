Oyunda iki erkek ve iki kadın olmak üzere dört oyuncu yer almaktadır. Sahneye çıkış sıralarına göre bu oyuncuların oyundaki adları şunlardır:



Mark



Vicky



Judith



Eric



Oyunun metni oyuncuların, her rolü üç boyutlu ve inanılır bir hale getirmesine olanak tanımakta ve oyunun üst düzeyde bir komedi olmasını da bu gerçekçilik sağlamaktadır. Oyuncuların, abartılmış basmakalıp tipler yaratma arzusundan kaçınmalarında yarar vardır. İzleyicilerin tüm karakterlere, hatta geçimsiz ve saldırgan bir tip olan Eric'e bile sempatiyle yaklaşmaları mümkün olacaktır.



Yazar: David Tristram



Çevirmen: Sinan Gürtunca



Yönetmen: Hidayet Erdinç



Oyuncular: Taner Ergör, Hande Dane, Ercü Turan, Gözde Seda Altuner



Yapım Sorumlusu: Emrah Düzkaya



Organizatör: Nalan Ergör



Işık Tasarım: Mustafa Türkoğlu



Organizasyon: 4 Season Event



Ajans: EskizAd, Güney Can Mart



Koreografi: Murat Turhan



Dekor Tasarım: Şirin Dağtekin



Teaser: Deniz Demir



Fotoğraf: İzzet Taştanoğlu



Mekan Bilgileri: Baob



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)



Mekan Adresi : Odunluk Mah. Akademi Caddesi No: 8



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Karşı Cins



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır