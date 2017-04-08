Karşı Cins
Dünya üzerindeki en büyük çatışmadır kadın ve erkek arasındaki... ve hiç bir zamanda sonuca bağlanmayacaktır.
Dünya üzerindeki en büyük çatışmadır kadın ve erkek arasındaki... ve hiç bir zamanda sonuca bağlanmayacaktır.
Alfalar betaları kucaklayacak, betalar hep daha anlayışlı olacak, bazen alfa beta olacak, bazen beta alfalaşacak. Alfalar betalar birbirini ağırlayacak ve hayat bir mucizeye dönüşecek!..
Bizim formülümüz bu, üzerine çok düşünmeyin...
Dünyanın daha güzel bir yer olması bizim elimizde...
Savaşmayın sevin sadece...
Tür: Yetişkin Oyunu
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Çeviren: Sinan Gürtunca
Oyuncular: Zeynep Güngörenler, Serkan Melikoğlu, Ayşin Tabiloğlu, Emre Yurttakalın
Yazan: David Trıstram
Yönetmen: Özgün Çoban
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu
Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32
Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Karşı Cins
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır