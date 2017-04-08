Karşı Cins

Dünya üzerindeki en büyük çatışmadır kadın ve erkek arasındaki... ve hiç bir zamanda sonuca bağlanmayacaktır.

Karşı Cins

Dünya üzerindeki en büyük çatışmadır kadın ve erkek arasındaki... ve hiç bir zamanda sonuca bağlanmayacaktır.

Alfalar betaları kucaklayacak, betalar hep daha anlayışlı olacak, bazen alfa beta olacak, bazen beta alfalaşacak. Alfalar betalar birbirini ağırlayacak ve hayat bir mucizeye dönüşecek!..

Bizim formülümüz bu, üzerine çok düşünmeyin...

Dünyanın daha güzel bir yer olması bizim elimizde...

Savaşmayın sevin sadece...


Tür: Yetişkin Oyunu


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Çeviren: Sinan Gürtunca


Oyuncular: Zeynep Güngörenler, Serkan Melikoğlu, Ayşin Tabiloğlu, Emre Yurttakalın


Yazan: David Trıstram


Yönetmen: Özgün Çoban

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu

Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Karşı Cins

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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