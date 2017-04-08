Dünya üzerindeki en büyük çatışmadır kadın ve erkek arasındaki... ve hiç bir zamanda sonuca bağlanmayacaktır.



Alfalar betaları kucaklayacak, betalar hep daha anlayışlı olacak, bazen alfa beta olacak, bazen beta alfalaşacak. Alfalar betalar birbirini ağırlayacak ve hayat bir mucizeye dönüşecek!..



Bizim formülümüz bu, üzerine çok düşünmeyin...



Dünyanın daha güzel bir yer olması bizim elimizde...



Savaşmayın sevin sadece...





Tür: Yetişkin Oyunu





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Çeviren: Sinan Gürtunca





Oyuncular: Zeynep Güngörenler, Serkan Melikoğlu, Ayşin Tabiloğlu, Emre Yurttakalın





Yazan: David Trıstram





Yönetmen: Özgün Çoban



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Karşı Cins



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır