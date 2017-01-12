Kars Yeşil Başlı Ördekler Kars'ta Mola Verdi

Yeşil başlı ördekler Kars'ta mola verdi



Sıcak ülkelere gitmek için göç eden yeşil başlı ördekler, Kars'ta mola verdi. Göl ve nehirlerin buzla kaplanması üzerine göç eden yeşil başlı ördekler ihtiyaç molası için indikleri Kars Çayında buz tutmayan kesimlerinde avlandılar. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü de Kars Çayının kenarına ördekler için yem bıraktı. Yüzlerce yabani ördek, ihtiyaçını giderdikten sonra göç kervanına katıldı.