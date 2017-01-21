Kars Yarının Ciritçileri

Yarının ciritçileri



KARS,(DHA)-ATA sporu Ciritin yoğun ilgi gördüğü Kars'ın Selim ilçesindeki köylerde, çocuklar büyüklerle birlikte cirit oynamak için can atıyor.



Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Hasbey Köyünde düzenlenen Cirit müsabakalarına civar köylerden ciritçiler ve cirit severler büyük ilgi gösterdi. Kar üzerinde oynanan ciritte köylerden yetişen ve yaşları küçük çocuklar da oynuyor. >Yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar, cirit oynamaya merak sardıklarını bildirdiler. Kar ve soğuğa rağmen her hafta sonu gerçekleştirilen müsabakalarda hedefi bulan ciritler, alkış topluyor.



(Tür: Yurt)