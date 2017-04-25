Kars Valisi Rahmi Doğan, Basınla Bir Araya Geldi

Kars Valisi Rahmi Doğan, kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bira araya geldi.



Vali Doğan, Kars Kalesi'nde buluştuğu basın mensuplarına kente hayata geçirilen birçok proje hakkında bilgiler verdi. Vali Doğan, basın mensuplarıyla değerlendirmelerde bulundu.



Özellikle son günlerde bazı çevrelerce 'Lojistik Merkezin temeli atıldı gidildi yönünce kamuoyunda çıkan dedikodulara tepki gösteren Vali Rahmi Doğan, bunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a karşı yapılan bir ayıp olduğunu belirtti.



Hükümet bir yerde temel attıysa onun parasının olduğunu ifade eden Vali Rahmi Doğan, "Bu Sayın bakana ve bize yapılan bir ayıptır. 1980 öncesinde böyle şeyler olurdu. Giderlerdi bir temel atarlardı, sonra o temeli kamyona yükler götürürlerdi. Bu hoş değil, orası ciddi bir iştir. Kars için büyük bir iştir. İhalesi yapılmıştır. İhalesi yapıldıktan sonra müteahhit firma şuanda çalışıyor. Biz işi hızlandırma adına, Sayın bakanımızın da talimatları doğrultusunda firmayı çağırdım, oradaki arsa sahipleriyle oturduk konuştuk. Orada şuanda kamulaştırmalar devam ediyor. Biliyorsunuz orada acele kamulaştırma kararı çıkarttık. Bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırma kararı var oranın, biz kamulaştırmayı beklemeyelim dedi. Sayın bakanım, bende oradaki büyük arsa sahibi 6 vatandaşı çağırdım. Onlara şunu söyledik. Dedik ki biz burada iş yapmak istiyoruz. Kamulaştırma çıktı. Dolayısıyla sizin burada hakkınız yok. Bedel konusunda itirazlarınız olabilir, bu mahkeme neticesinde belirlenir, her halükarda buralar bizim oldu. Dolayısıyla bize müsaade edin, biz burada çalışmalarımıza devam edelim. Kamulaştırma kararını beklemeyelim, dedik, onlarında muvaffakını alarak çalışmalarımıza başladık" dedi.



"Bir hükümet buraya gelecek temel atacak. İnsanların gözünü boyamak için böyle bir şey mümkün mü?"



"Lojistik Merkez ile ilgili böyle bir durum varken, kamuoyunda halen böyle bir şey yapılması, Sayın bakana karşı ve bize karşı ayıp oluyor" diyen Vali Rahmi Doğan, "Kars böyle bir umutsuzluğa kapılmış ve bir şeye inanmıyor havasında, yani Lojistik Merkez, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu entegre eden bir tesistir. İkisi bir birini tamamlayıcı unsurdur. Ben bizzat biliyorum. Sayın bakan bu işin ihalesi yapılması için müthiş bir performans sergiledi, çok emek verdi. Biran önce yapılsın düşüncesiyle, ama etrafta onu farklı kullanınca gerçekten ben bu ilin bakanı olsam üzülürüm. Türkiye'de 22 tane Lojistik Merkez var. Kars'ta, Erzurum'da olan bir şey değil bu, Türkiye'nin 22 bölgesinde olan bir şey, yani bir tanesi de Kars'a kuruluyor. Kars'a kurulmasının avantajı, dediğim gibi Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla birlikte entegre çalışacak olması, bu tamamen Sayın Bakanımızın hizmetidir. ve öyle kamuoyunda konuşulduğu gibi, 'yok temel attı gitti' gibi bir şey yok. Böyle temel atıldıysa bunun kesinlikle parası vardır. Yapılıyordur, bu yürüyecek demektir. Böyle insanları aldatmak için, yani düşünün bir bakan, bir hükümet buraya gelecek temel atacak. İnsanların gözünü boyamak için böyle bir şey mümkün mü? Bu devirde mümkün mü?" diye konuştu.



Vali Rahmi Doğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğan, Osmanlı Mahallesi Projesi başta olmak üzere bir çok proje hakkında bilgiler verdi.



Doğan, Kars'ın önün açılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini de sözlerine ekledi. - KARS