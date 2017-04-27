Kars'taki Terör Operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, toprağa gömülü halde, içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat dolu 5 plastik bidon ile yaşam malzemesi ele bulundu.



Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Kağızman ilçesinin Türkiye'de terör açısından en kritik bölgeler arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde bir süredir gerçekleştirilen ve "Şehit Jandarma Başçavuş Nurettin Öztürk 17-3" adı verilen operasyon devam ediyor.



Operasyonda, şu ana kadar terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülen ve içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat olan 70 litrelik 5 plastik bidon ele geçirildi.



Örgüt mensuplarına ait taştan yapılmış mevzide bulunan operasyonda bu mevzide bir çaydanlık, bir çay paketi ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bulunan malzemeler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.



Kağızman ilçesinde, 25 Nisan'da, JÖH timlerince Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında, Madur bölgesinde gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle uzman çavuşlar Tekin Tekin ve Hüseyin Emre Kul şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.