Kars'ta Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kars-Arpaçay kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.



Kaza; Kars-Arpaçay kara yolunun 32'inci kilometresinde meydana geldi. Kars'tan Arpaçay istikametine seyir halinden olan M.E.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü M.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan F.K. ise yaralandı. Yaralı F.K. olay yerine gelen ambulans ile Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.K.'nın durumun iyi olduğu öğrenildi.



Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü M.E.'nin cesedi ambulans ile Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARS