Kars'ta ve Şırnak'ta Terör Saldırısı: 4 Şehit

Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalın arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Yaşanan patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopter ile 23. jandarma Sınır Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı 2 asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

KARS'TA MAYIN PATLADI: 2 ASKER ŞEHİT

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.