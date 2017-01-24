Kars'ta Terör Örgütü Propagandası İddiası

Kars'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.



Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A, R.Ü. ve A.K'nin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.



Jandarmanın suç duyurusu üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



Kararın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden R.Ü'yü ruhsatsız av tüfeği ile evinde yakaladı.



Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Zanlılar F.A. ile A.K'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.