Kars'ta Terör Operasyonu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5" operasyonu gerçekleştirildi.

Kars'ta Terör Operasyonu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5" operasyonu gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 9. Komando Tugay Komutanlığınca, 26 Ocak'ta Kars'ın Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi bölgesine Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5 operasyonu düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin, bölgede, PKK'lı teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla başlattığı operasyon sırasında çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Eksi 25 dereceye varan soğukta ve zorlu arazide operasyonların başarıyla sürdürüldüğü fotoğraflara yansıdı.

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