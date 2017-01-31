Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5" operasyonu gerçekleştirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 9. Komando Tugay Komutanlığınca, 26 Ocak'ta Kars'ın Sarıkamış ilçesi Keklik Deresi bölgesine Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5 operasyonu düzenlendi.
Güvenlik güçlerinin, bölgede, PKK'lı teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi amacıyla başlattığı operasyon sırasında çekilen fotoğraflar paylaşıldı.
Eksi 25 dereceye varan soğukta ve zorlu arazide operasyonların başarıyla sürdürüldüğü fotoğraflara yansıdı.
Kars'ta Terör Operasyonu
Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5" operasyonu gerçekleştirildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasının engellenmesi amacıyla "Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5" operasyonu gerçekleştirildi.