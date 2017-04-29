Kars'ta Sığınak İçerisinde Uzun Namlulu Silah ve Patlayıcılar Ele Geçirildi
Kars’ın Kağızman ilçesinde icra edilen arazi aramasında sığınak içerisinde uzun namlulu silah ve patlayıcılar ele geçirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde icra edilen arazi aramasında sığınak içerisinde uzun namlulu silah ve patlayıcılar ele geçirildi.
Genelkurmay Başkanlığı resmi web sitesi yurt içi olaylar kısmında yapılan açıklamada, "Kars/Kağızman'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 30 kg amoyum nitrat ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi" denildi. - KARS