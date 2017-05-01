1 Mayıs'tan İlginç Görüntü: Polisin Miting Sofrası

Kars'ta Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs mitinginde görev alan polis memurlarının miting sonrası, yıkılan şehir stadının ihate duvarındeki yemek molası ilginç görüntüler oluşturdu.

HDP VE CHP'LİLER HALAY ÇEKTİ

Emek ve Dayanışma Platformu'nun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting alanına gelen çeşitli işçi sendika üyeleri, HDP ve CHP'liler yapılan konuşmaların ardından halay çekti.

DUVARI MASA OLARAK KULLANDILAR

Öğle saatine denk gelen miting sonrasında görevli polisler getirilen kumanyaları aldı. Polis memurları yemeklerini rahat yiyebilmek için yıkılan şehir stadının ihate duvarını masa olarak kullandı. Polisler ihate duvarına sıralıp yemeklerini yiyerek mitingin yorgunluğunu attı.