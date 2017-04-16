Kars'ta Oy Kullanma İşlemi Başladı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta halk oylaması için sabah saat 07: 00 itibari ile oy kullanma işlemleri başladı.



Halk oylamasında Kars geleninde 181 bin 347 seçmen, 692 sandıkta oy kullanacak. Kars'ta sabah saat 07: 00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri, saat 16.00'da sona erecek. Karslılar sabah erken saatlerde oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.



Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'da memleketi Kars'ta oyunu kullanacak. - KARS