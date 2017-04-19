Kars'ta Öğrencilerden Kan Bağışı

Kars'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler kan bağışladı.



KYK Murat Çobanoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi.



KYK İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin gönüllü olarak kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, "Öğrencilerde sosyal sorumluluk ve çevre bilincini geliştirmek, tarih ve doğaya olan ilgilerini artırmak, gezmelerine ve eğlenmelerine olanak sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Proje kapsamında kan bağışı tüm yurtlarda gönüllülük çerçevesinde sürdürülecektir." dedi.