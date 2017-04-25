Kars'ta Mayın Patladı: 2 Asker Şehit
Kars'ta mayın patladı: 2 asker şehitKARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan bir mayının, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu şehit sayısı 2'ye yükseldi.
Kars'ta mayın patladı: 2 asker şehit
KARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan bir mayının, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu şehit sayısı 2'ye yükseldi. Patlamada 3 asker de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir mayın patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.
(AA-AA-MK-Y)