Kars'ta Mayın Patladı: 2 Asker Şehit
Kars’ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan bir mayının, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu şehit sayısı 2’ye yükseldi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerce tuzaklanan bir mayının, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında infilak etmesi sonucu şehit sayısı 2'ye yükseldi. Patlamada 3 asker de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir mayın patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi. - KARS