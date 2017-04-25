Kars'ta Mayın Patladı: 1 Şehit, 1 Yaralı

Kars'ta PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe Dağı mevkiinde sürdürülen operasyon esnasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın patladı. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker hastaneye kaldırılırken bölgede operasyon sürüyor. - KARS